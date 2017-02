Villingen-Schwenningen Männerabend in Heilig Kreuz

VS-Villingen. Einen Männerabend gibt es im Gemeindesaal der katholischen Kirche Heilig Kreuz am Bickeberg am Dienstag, 7. Februar, 19 Uhr. Es gibt eine Rückschau auf das spirituelle Bergwochen­ende im vergangenen Jahr. Außerdem soll überlegt werden, was 2017 möglich ist.