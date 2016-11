Villingen-Schwenningen Mädchenkantorei singt zum Advent

VS-Villingen. Der Mädchenchor Rottweil lädt zum traditionellen Aventskonzert in der evangelischen Johanneskirche in Villingen am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, 16 Uhr, ein. Eröffnet wird das etwa 50-minütige Chorprogramm mit einem altenglischen Chorsatz "Let there be light", der den Wunsch nach adventlichem Licht und Frieden deutlich macht. Außerdem erklingen neben adventlichen Gesängen auch Chorliteratur aus der Barockzeit von Hermann Schein und Vincent Lübeck. Dem gegenüber stehen moderne Gesänge des zeitgenössischen und norwegischen Komponisten Ola Gjeilo, die durch ihre Klanglichkeit und Ausdruck eine ganz besondere Atmosphäre des Chorklanges deutlich werden lässt. Der textliche und inhaltliche Schwerpunkt der Chorstücke liegt auf dem adventlichen Text des Magnificats. Der Eintritt ist frei.