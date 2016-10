Die Gruppe "M & Double U" des Turnvereins Villingen unter der Leitung von Karin Krieg und Anja Grüßer ist mit ihrer neuen Choreografie "Rocky Balboa – eine Leidenschaft des Boxens" am Samstag im nordbadischen Waghäusel-Wiesenthal beim Dance-Cup Vorentscheid gestartet. Mit Erfolg, denn die Gruppe erreichte das Finale am 19. November in Neuhausen bei Stuttgart mit einem sehr guten zweiten Platz. Die Gruppe M & Double U hat sich sehr über die Platzierung gefreut und bereitet sich nun nochmals intensiv für das baden-württembergische Finale vor. Es tanzten Anja Grüßer, Aylin Kühne, Alessia Kayßer, Carina Volk, Yvonne Krieg und Luisa Kuntz. Foto: TVV