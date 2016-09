Villingen-Schwenningen Luxus gönnt das Rote Kreuz sich nicht

Ja die Landkreisreform hat hier gegenüber dem Roten Kreuz eine Veränderung gebracht. Derzeit ist dies aber im Landesverband kein Thema. Wir haben aber etliche Bereiche, wo wir sehr eng miteinander zusammenarbeiten.

Welche Dimension hat der Neubau im Hinblick auf andere Kreisverbände im Land? Ist er größer oder kleiner?

Das kann ich nicht sagen, da ich nicht alle Häuser im Kopf habe. Aber wir haben versucht, nur das Notwendige unterzubringen. Luxus haben wir uns nicht gönnen wollen.

Mit welchen anderen Kreisverbänden arbeiten Sie eng und gut zusammen?

Wir haben ein intensives Netzwerk im Badischen Roten Kreuz und somit gibt es viele Querverbindungen. Der Kreisverband Donaueschingen, die Kreise Rottweil und Tuttlingen sind dazu noch enger verbunden, da wir im Rettungsdienst und mit der Feuerwehr eng verbunden sind und uns gegenseitig aushelfen.

Wie viele Mitarbeiter werden im neuen Gebäude tätig sein und in welchen Bereichen?

Heutiger Stand: 15 im Bereich Breitenausbildung, Pflegedienst, Hausnotrufdienst und in den Büros für ehrenamtliche Funktionsträger (Kreisbereitschaftsleitung, Kreisausbildungsleitung, Jugendrotkreuz). Außerdem werden die Abteilungsleitungen Rettungsdienst, Soziale Arbeit, Migration und Verwaltung dort untergebracht werden.

Welche Rolle spielt inzwischen die Betreuung der Flüchtlinge, die eine Zeit lang sehr viele Kräfte des DRK band? Werden diese ebenfalls im neuen Gebäude betreut?

Die Flüchtlinge werden im neuen Gebäude nicht betreut. Die Flüchtlingsarbeit spielt in der eigenen Abteilung Migration in unserem Kreisverband eine zentrale Rolle.

Welche Erweiterungsmöglichkeiten sehen Sie gegebenenfalls?

Wir hoffen, dass wir mit dieser Lösung eine in die Zukunft gerichtete Lösung angeboten haben.

Welche Synergieeffekte sind auf dem Areal des Klinikgeländes möglich?

Hier sehen wir Kooperationsmöglichkeiten in der Aus- und Fortbildung, wie auch in der gegenseitigen Unterstützung. Eventuell ergeben sich in der Zukunft, also, wenn wir dort sind, noch weitere.

Sind die Kosten bereits fix? Und wie hoch sind sie (Gesamt und DRK), beziehungsweise könnten sie sich entwickeln?

Wir haben einen Preis vereinbart, der fixiert wurde. Mit Mehrkosten rechnen wir nicht. Bis jetzt zeichnet sich das auch nicht ab. Wir gehen von zwei Millionen Euro aus für unseren Bereich.

Wie viel Quadratmeter Fläche und wie viel Räume entstehen im neuen Gebäude?

Es müssten 1400 Quadratmeter sein.

Was ist neu?

Mehr Büros und auch Sozialräume. Vor allem sind diese aber den Bedürfnissen angepasst.

Wann ist spätestens Einzug?

Im April 2017 wollen wir einziehen.