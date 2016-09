VS-Villingen. Der Schauspieler, Liedermacher und clowneske Poet Oliver Scheidies singt morgen, Samstag, 20 Uhr, im Theater am Turm in Villingen "abgrundtief lustige Lieder". Sein mehrfach preisgekröntes Abendprogramm handelt von fröhlich stolpernden Alltagshelden und der Freude am Scheitern. Scheidies ist Philosoph, Humorist und Wortakrobat. Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Riet­ straße und an der Abendkasse.