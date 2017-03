Villingen-Schwenningen Luise Patz gehört Chor seit 68 Jahren an

Mit Luise Patz wurde dabei eine Sängerin für 65 Jahre aktives Singen im Chor ausgezeichnet. Pfarrer Herbert Faller und Vorsitzende Maria Amadio nahmen die Ehrungen vor. Erika Wiehl wurde für 40 Jahre im Chor mit einer Urkunde und einem Präsent bedacht. Sogar schon 50 Jahre sind Angelika Rapp und Elke Klausmann dabei. Auch sie wurden mit Urkunden, unterschrieben von Erzbischof Stephan Burger, und Geschenken bedacht.

Luise Patz erhielt für ihr 65-jähriges Singen nicht nur eine Urkunde mit Dankschreiben vom Dompräses der Erzdiözese Freiburg, sondern auch ein repräsentatives Bild des König David mit der Harfe, so wie er im Vorraum des Freiburger Münsters dargestellt ist. Amadio dankte den Jubilaren für deren Einsatz für den Chor weit über das Singen hinaus: "Es ist wichtig, dass Menschen wie ihr dem Chor Bestand und Struktur gebt." An Luise Patz gewandt meinte die Vorsitzende: "Du hast fast dein gesamtes Leben im Chor gesungen und bestimmt viele wundervolle Momente als Schatz in deinen Erinnerungen. Wir hoffen, dich bald zum nächsten Jubiläum auszeichnen zu dürfen."

Das wird nicht erst in fünf Jahren der Fall sein, sondern bereits 2019, "denn eigentlich singt Luise Patz bereits seit 68 Jahren im Chor". Unter dem Motto "besser spät als nie" wird das Versäumnis nachgeholt mit dem Versprechen: "Zum 70. Chorjubiläum werden wir pünktlich sein."