Villingen-Schwenningen Luftrettung setzt neuen Hubschrauber ein

"Der neue Christoph 11 ist durch seine Leistungsstärke, sein hochmodernes digitales Cockpit und die neue Medizintechnik für den Einsatz in der Luftrettung hervorragend geeignet", teilt die DRF-Luftrettung mit. Die H 145 werde – wie die bisher eingesetzte Maschine des Typs EC 135 – im Tagbetrieb fliegen, kann jedoch auch für den Nachtbetrieb eingesetzt werden..

"Der Einsatz der H 145 ist in jeglicher Hinsicht ein Innovationssprung. Von den Vorteilen, wie beispielsweise dem neuen medizinischen Innenraumkonzept, profitieren die Patienten in der Region, die auf die schnelle Rettung aus der Luft angewiesen sind", erklärt Peter Huber vom Vorstand der DRF-Luftrettung.

"An der Station VS laufen bereits die Vorbereitungen für den Hubschrauberwechsel am 1. Juli", informiert Winfried Baumann, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Schwarzwald-Baar. "Dazu gehört die Einweisung des in der Luftrettung eingesetzten medizinischen Personals des DRK-Rettungsdienstes Schwarzwald-Baar sowie des Schwarzwald-Baar-Klinikums.