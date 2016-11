Villingen-Schwenningen Lügen haben –lange hölzerne Nasen

Der arme Tischlermeister Geppetto findet ein Stück Holz und schnitzt eine Puppe daraus. Aber es ist ein besonderes Holz: Die Puppe wird lebendig. Geppetto tauft sie Pinocchio und freut sich, endlich einen Sohn zu haben. Pinocchio aber hat seinen eigenen Kopf. Statt in die Schule zu gehen, versetzt er seine Fibel und besucht das Marionettentheater. Der Theaterdirektor schenkt ihm fünf Goldstücke, aber Pinocchio will mehr. Er lässt sich von Fuchs und Katze übers Ohr hauen und landet im Gefängnis. Zum Glück gibt es die blauhaarige Fee, die ihm zur Seite steht. Sie verspricht, Pinocchio in einen richtigen Jungen aus Fleisch und Blut zu verwandeln – wenn er fortan auf sein Herz hört und fleißig lernt. Ob ihm das gelingen wird?

Die "Geschichte vom hölzernen Bengele", dem die Nase beim Lügen wächst, begeistert seit der Buchveröffentlichung 1883 sowohl Kinder als auch Erwachsene. Die Geschichte einer faulen und ungehorsamen Holzpuppe, die sich in einen Jungen verwandelt, verspricht viel Humor, fantastische Momente und ein spannendes Theatererlebnis für die ganze Familie. Katharina Schmidt hat in ihrer Inszenierung die skurillen Momente der Geschichte betont, Ivonne Theodora Storm besorgte die liebevolle Ausstattung und Florian Rynkowski kümmerte sich um die Musik.