Villingen-Schwenningen Löwen und Elefanten hautnah erleben

Die Reise mit dem Geländewagen beginnt dort, wo der Atlantik auf die malerische Wüste des südlichen Afrikas trifft. Die Safari führt entlang dem majestätischen Sambesi zu dem Naturwunder Victoria Wasserfälle, den zweitgrößten Wasserfällen unserer Erde. In Botswana drangen Reiner und seine Frau Karin Harscher in die Unberührtheit des Okavango Deltas ein, fuhren durch endlose Salzwüsten zu magischen Plätzen wie Kubu Island mit tausendjährigen Baobab Bäumen. Sie erlebten hautnah Elefanten und Löwen in Zimbabwe und erreichten in Tansania die Region wo eine der letzten großen Tierwanderungen unseres Planeten ihren Anfang nimmt, dann wenn nach der Regenzeit in der frisch grünen Savanne südlich der Serengeti tausende von Gnus geboren werden. Monate später fotografierten sie am Maara Fluss, wenn die Gnuwanderung ihren spektakulären und dramatischen Höhepunkt nimmt, indem mehr als eine Millionen Gnus die "Lebenslinie" zwischen Kenia und Tansania überqueren müssen.

Reiner Harscher folgt mit seinen Zuschauern auf der Leinwand den riesigen Herden in der Serengeti und bekam mit seinen Kameras Einblicke in die Kinderstube der Geparden.

Geparden- und Löwenjagden miterleben

In Botswana trifft der Naturfotograf immer wieder auf riesige Elefanten-Bullen und darf spektakuläre Geparden- und Löwenjagden miterleben. Auf seiner Safari zeigt er auch einige der schönsten Lodges in Tansania, Botswana und Namibia.

Der renommierte Vortragsprofi moderiert live auf spannende Weise seine über Jahre entstandenen sehr oft emotionalen Fotos, Filmszenen und außergewöhnlichen Luftaufnahmen. "Sehnsucht Afrika" ist eine Leinwand-Safari mit Reise-Erlebnissen zum Schmunzeln und Wundern, mit Tierbeobachtungen die Gänsehaut erzeugen, mit großartigen Naturlandschaften und den berührenden Begegnungen mit den Menschen.

Weitere Informationen: www.story-vs.de

