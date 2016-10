Villingen-Schwenningen Löw und Goerz nominiert

Schwarzwald-Baar-Kreis.Jens Löw wurde gestern Abend mit 88 Prozent der abgegebenen Stimmen (50 insgesamt) in der neuen Tonhalle als Bundestagskandidat der SPD erneut nominiert. Schützenhilfe erhielt Boos von der neuen SPD-Generalsekretärin Luisa Boos. Es war die erste Kreisversammlung, die Boos in ihrer neuen Funktion besuchte. Ebenfalls nominiert wurde gestern Abend in Villingen der Bundestagskandidat der Grünen. Volker Goerz aus Schramberg erhielt 17 von 21 Stimmen. Beider hatten keine Gegenkandidaten.