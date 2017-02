Villingen-Schwenningen Lösung für Obachlosenheim findet Zuspruch

VS-Schwenningen (cos/maz). Im Vorfeld waren Bedenken geäußert worden, ob es der richtige Weg sei, zunächst für die Dauer von fünf Jahren einen Mietvertrag abzuschließen und erst dann die Immobilie käuflich zu erwerben. Einigen hatte sich die Frage gestellt, was in ein paar Jahren sein könnte, selbst wenn alle Abmachungen mit dem derzeitigen Besitzer klargehen und vertrauensvoll eingehalten würden – oder wenn beispielsweise ein Erbfall eintreten sollte und das Obdachlosenheim dann doch noch einmal den Besitzer wechseln sollte, ehe es in städtische Hände gelangen konnte. Doch der Verwaltungs- und Kulturausschuss hat diesem Modell nach Informationen des Schwarzwälder Boten gestern Abend in nichtöffentlicher Sitzung jetzt als einzig möglicher Lösung ohne größere Diskussion zugestimmt. Die Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. Februar.