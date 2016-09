Villingen-Schwenningen Liveticker zum Prozessauftakt in Konstanz

Villingen-Schwenningen /Konstanz (mae). Vor dem Landgericht Konstanz müssen sich ab heute sechs Männer wegen versuchten Mordes verantworten. Eine Granate war am 29. Januar an dem Container in der Einrichtung in der Dattenbergstraße aufgeschlagen, aber nicht explodiert. Verletzt wurde niemand. Als Tatmotiv des Anschlags gilt ein rücksichtsloser Konkurrenzkampf von Sicherheitsfirmen um Aufträge. Der Schwarzwälder Bote wird zum morgigen Prozessauftakt (Beginn um 8 Uhr) live von der Verhandlung berichten. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.schwabo.de/livetickervs