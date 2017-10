Villingen-Schwenningen. Am Samstag, 14. Oktober, 13 bis 18 Uhr, findet im Schwarzwald-Baar-Center in VS die "UFA Talentbase Live-Casting Show" statt. Gesucht wird Deutschlands neuer "Teen Act". Die Gewinner können sich auf eigene Songs freuen, die von Zippy Königseder (Co-Autor und Co-Produzent unter anderem von Lou Begas "Mambo No. 5", Monrose, Glasperlenspiel) in den Münchner Tuneverse Studios produziert werden, heißt es in einer Mitteilung. Als Coach für die Talente ist die langjährige Bravo-Chefredakteurin, Songwriterin und Sängerin Julia Kautz an Bord. Das Teen Act Casting ist ab 13 Jahren. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.