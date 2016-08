Villingen-Schwenningen Literatur unter alter Kiefer im Warenberg-Kindergarten

Ernstere Töne schlug Werner Leuthner an in seiner Erzählung über einen nicht mehr ganz jungen Dozenten, der bei einer öffentlichen Veranstaltung zufällig eine Frau wiedertrifft, mit der er vielleicht vor 30 Jahren ein Verhältnis hatte. Damals war sie eine junge iranische Studentin, den Gewohnheiten ihres Landes für eine begrenzte Zeit entronnen. Ihre Intimität mit dem Dozenten musste absolut geheim bleiben, und sie endete damit, dass die junge Frau spurlos verschwand. Kann man 30 Jahre später an Abgerissenes wieder anknüpfen? Das in der Zwischenzeit Geschehene lässt sich nicht auslöschen. Und so verschwindet die Frau wieder, ohne dass der Mann sie aufhalten kann.

Abschließend sang Olaf Jungmann von seiner Gitarre begleitet ein Lied, das er für eine 88 Jahre alte Mitbürgerin gedichtet und komponiert hatte: Über die kriegsbedingten Schwierigkeiten und Verluste in ihrer Jugend, den mühsamen Aufbau eines neuen Lebens, das Grauen beim Wiederhören kriegerischer Musik, die Furcht, es könnte noch einmal alles in Scherben fallen. Aber die Schönheit des Sommerabends macht Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Am 16. September soll eine weitere Lesung im Kindergarten am Warenberg stattfinden.