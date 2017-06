Villingen-Schwenningen Lions Club und Landfrauen bewirten Gäste

VS-Villingen. Gute Nachrichten hatten der Lions Club ­Villingen, Heinz-Dieter ­Hömseder, Koch an der Hotelfachschule Villingen, und Ursula Simon von den Landfrauen Bezirk Villingen, in einem Pressegespräch an der Feldner Mühle parat: Am Sonntag, 25. Juni, bewirten rund 30 Mitglieder des Lions Club Villingen, hoffentlich viele Gäste bei jedem Wetter an der Feldner Mühle.