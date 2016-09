Villingen-Schwenningen Lieferschwierigkeiten sorgen für Verzögerungen

Ideale Bedingungen gibt es derweil seit gestern für vegetationstechnischen Arbeiten. Denn die Gehölzpflanzungen und die Rasenansaat werden laut Angaben der Stadt bei geeigneter kühl-feuchter Witterung ausgeführt.

Bis alle Maßnahmen in der Ringanlage beendet sind, müssen die Fußgänger in dem Bereich aber noch eine Umleitung in Kauf nehmen. "Die temporäre Stilllegung der Ampel hängt damit zusammen", erklärt die Pressesprecherin. Obwohl der Übergang an dieser Stelle gesperrt ist, nutzen ihn weiterhin viele Fußgänger – und verzichten auf einen Umweg bis zum Riettor, an dem dank der Fußgängerampel eine sichere Überquerung des Benediktinerrings möglich ist.

Kosten: 145 000 Euro

Bei den aktuellen Arbeiten werden laut Angaben der Stadtverwaltung rund 800 Quadratmeter ­Wegeflächen saniert und 280 Kubikmeter Erde bewegt. Auf 130 Metern nimmt man Arbeiten an der ­Natursteinmauer in Angriff, die vegetationstechnischen Arbeiten haben ein Volumen von 1840 Quadratmeter.

Die Kosten der Sanierungsmaßnahme des aktuellen Bauabschnitts belaufen sich laut Verwaltung auf 145 000 Euro. Insgesamt sind für die Sanierung der Ringanlagen 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Der nächste Bauabschnitt vom Romäusturm in Richtung Gymnasium am Romäusring soll im Laufe des nächsten Jahres durchgeführt werden.