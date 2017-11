Villingen-Schwenningen Liederkranz tritt im Breisgau auf

Zsófia Csákány begleitete die Chöre am Flügel. Unter dem Motto "Natur für’s Ohr" sangen die Chöre Lieder, in denen es um Natur im weitesten Sinne geht, und da gibt es wirklich viele Varianten. Im Kultur- und Bürgerhaus "Forum", einem modernen und großzügig gebauten Veranstaltungsgebäude in Merzhausen, fanden sich, im 450 Personen fassenden großen Saal, zahlreiche Besucher ein.

Der MGV Merzhausen eröffnete das Konzert mit "Die Sonn erwacht" von Pius Alexander Wolff und zwei weiteren Stücken. Dirigiert wurde der Chor von Daniel Süt. Unter Leitung von Dietmar Zimmermann sang der MGV Sängerrunde eine bunte Mischung von Melodien, unter anderem "O Täler weit, o Höhen", die "Diplomatenjagd" und "Capriccio Italien". Nach der Pause betrat der Liederkranz Schwenningen die Bühne. Der Gemischte Chor hat mit "An hellen Tagen" und "Goldene Fluren" das Thema im besten Sinne getroffen. Mit "Sakura" wurde die Kirschblüte in Japan besungen. Die Young Voices des Liederkranz ließen mit "I am the Earth" und "Green Sleeves" ihre schönen Stimmen erklingen.

Gemischter Chor und Young Voices sangen gemeinsam mit "The Blue Green Hills of Earth" der Erde ein Loblied. Das Publikum bekam mit "Du passt so gut zu mir" die geforderte Zugabe. Nochmals betrat der MGV Merzhausen die Bühne, um mit dem "Jägerchor" aus dem Freischütz, dem "Morgenlied" und "Ehre Gottes aus der Natur". Die Männerchöre aus Au und Merzhausen beendeten das Konzert mit "Abendfrieden" und der Zugabe "Die Rose".