Villingen-Schwenningen Liederkranz lädt zum gemeinsamen Singen ein

Die Idee dazu hatte Gabriela Gollasch, die Dirigentin des Frauenchores, da sie in ihren Kursen zur Chorleiterin erfahren hat, wie wichtig das gemeinsame Singen für die Menschen ist – altersunabhängig. Und was bietet sich hierfür am Besten an: die Weihnachtszeit! Hier wird noch am ehesten selbst gesungen, die alten, bekannten Lieder mit ihrer schönen Botschaft: "Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein".

Fröhlich waren sie, die 23 Teilnehmer dieses Nachmittags, darunter vier Männer. Bei Kaffee und Kuchen entstand schnell eine gemütliche Atmosphäre, und als sich die Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz ans Klavier setzte, wurden schnell die bereitgelegten Liedblätter zur Hand genommen. "Es ist ein Ros entsprungen", "Alle Jahre wieder", "Süßer die Glocken nie klingen" und noch viele Lieder mehr erklangen im Laufe des Beisammenseins. Manche der Anwesenden waren selbst überrascht, wie gut sie noch bei Stimme sind. An den strahlenden Gesichtern war zu sehen, wie viel Freude das Singen gemacht hat.

Die Zeit eilte fast zu schnell und gegen 17 Uhr hieß es wieder Abschied nehmen. Bei allen Teilnehmern fand der Nachmittag großen Anklang und der Wunsch nach einer Fortsetzung wurde laut. Nach kurzer Beratung sind deshalb zwei weitere Termine im neuen Jahr festgelegt worden, Freitag, 20. Januar, und Freitag, 17. Februar, wieder von 15 bis 17 Uhr im Probenraum des Liederkranz, Rietenstraße 15.