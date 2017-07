Villingen-Schwenningen Liederkranz feiert

Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juli, lädt der Liederkranz wieder zu seinem Sommerfest auf dem Festplatz der Möglingshöhe ein. Wie immer gibt es ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken, mitunter auch die beliebten Heringswecken und Maultaschen. Am Samstag werden sich gegen 16 Uhr die Teilnehmer des "Singen für Jedermann" zum ersten Mal einem breiteren Publikum präsentieren. Seit letztem Dezember treffen sich die Teilnehmer einmal im Monat freitags zu einer gemütlichen Runde, um bei Kaffee und Kuchen gemeinsam Volkslieder zu singen.

Am Sonntag geht’s nach dem Gottesdienst weiter

Am Sonntag findet von 9.30 bis 10.45 Uhr auf dem Festplatz ein ökumenischer Gottesdienst zum Stadtjubiläum statt. Um 11 Uhr geht das Sommerfest mit dem Frühschoppenkonzert der Dauchinger Musikkapelle weiter. Der Männerchor 1887 Villingen wird am Nachmittag die Gäste mit seinem Auftritt erfreuen. An beiden Tagen gibt es für Kinder ein Bastelangebot im Pavillon.