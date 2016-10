VS-Marbach (ewk). Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, 20 Uhr, findet in der Versöhnungskirche in Marbach ein Liederabend mit Andreas Bücklein statt. Bücklein, geboren 1964, textet und komponiert seit über 25 Jahren eigene Lieder. Seit einigen Jahren tritt er – auch als Solist – am Hochrhein, Bodensee und darüber hinaus in ganz Deutschland auf. Höhepunkte waren Konzerte in Hamburg und bei Kirchentagen in München, Dresden und Stuttgart. Bücklein arbeitet im Hauptberuf als evangelischer Religionslehrer. Er lebt seit 2012 in Überlingen, ist verheiratet und hat vier Kinder. Poetisch, sinnlich und schön sind die Balladen und auch die kraftvollen Lieder von Bücklein. In einer Pause wird es einen Häppchenverkauf zugunsten des Gemeindehilfsvereins der Matthäusgemeinde geben, der zu dieser Veranstaltung einlädt. Der Eintritt ist frei.