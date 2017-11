Villingen-Schwenningen Lieder und Gedichte nicht nur zum Verliebtsein

VS-Schwenningen. "Ein bisschen Vorstellungskraft müssen Sie schon mitbringen – Sie sitzen ja hier schließlich in einer Vorstellung!" Zwar hieß jene am Freitagabend in ­Härings Kulturcafé "Ich bin nicht Heinz Erhardt", dessen Witz war jedoch in fast jedem Satz der Protagonisten ­Claudia Zimmer und Herwig Rutt heraus zu hören. Die Atmosphäre in dem alten Schwenninger Café passte ganz gut, um die Geschichte des Unterhaltungskünstlers Erhardt ihrerseits unterhaltsam dem mit 40 Besuchern etwas spärlich erschienen Publikum nahe zu bringen.