VS-Villingen. Auf Einladung des Franziskanermuseums stellt der Stadtführer Franz Kleinbölting am Mittwoch, 8. November, 18 Uhr, sein Lieblingsobjekt aus der Dauerausstellung vor. In der beliebten Reihe "Im Blickpunkt" ist die persönliche Beziehung des Referenten zum ausgewählten Museumsstück von besonderem Interesse. Welches dies ist, erfahren die Besucher erst am Abend der Führung. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Freundeskreis Städtische Museen in VS statt. Franz Kleinbölting ist gebürtiger Villinger und hat nach seiner beruflichen Laufbahn in der Fernmeldebranche seine Tätigkeit als Stadtführer begonnen. Inzwischen ist er seit 15 Jahren im Auftrag der Wirtschaft und Tourismus GmbH VS als Stadtführer vor allem in der Villinger Innenstadt unterwegs. Besonders beliebt sind seine Rundgänge, die er in historischem Graf Berthold-Gewand oder in Tracht anbietet. Kleinbölting berichtet, dass es ihm viel Freude bereitet, Sehenswertes aus seiner Hei mat Gästen und Freunden näher zu bringen.