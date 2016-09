Villingen-Schwenningen Lieblingslokal sucht neue Zukunft

Dass in Sachen ehemalige Waffenschmiede die Zeichen trotzdem fest auf Zukunft stehen, ist seit gestern aber trotzdem unübersehbar: Ein Baugerüst kleidet das historische Gemäuer, in dessen Gewölbekeller das Spezialitätenrestaurant noch bis zuletzt die Gaumen verwöhnte. Das Gebäude solle nun erst einmal saniert werden, um dann wieder potenziellen Interessenten angeboten zu werden, wie gestern zu erfahren war.

Franco Moretti indes geht den Feinschmeckern in der Region trotzdem nicht ganz verloren: Er konzentriert sich nun voll und ganz auf seinen Catering-Service. Begann seine Erfolgsgeschichte 1993 mit dem "kleinen Hacienda" in der Färberstraße 53, waren seine Speisen bald so gefragt, dass er sie nicht nur in seinem Lokal, sondern auch bei vielen Veranstaltungen außer Haus anbieten durfte. Und das kam so gut an, dass der Cateringservice zum zweiten, festen Standbein wurde und Moretti sich schließlich schweren Herzens dazu entschied, den Pachtvertrag für sein Restaurant in der Färberstraße nicht mehr zu verlängern und ganz auf das Catering-Geschäft zu setzen.

Sein Vermächtnis, das alte Hacienda in der ehemaligen Waffenschmiede in der Färberstraße, steht nun vor einer neuen, bislang noch ungewissen Zukunft von der man hofft, sie möge den Gästen in Villingen-Schwenningen genauso gut schmecken.