Villingen-Schwenningen Lieber im eigenen Haus versorgt werden

Auch Bielefeld, Freiburg, Karlsruhe und Moers sowie der Landkreis Mettmann nahmen teil. Insgesamt wurden rund 30 000 Menschen befragt, davon rund 3000 aus Villingen-Schwenningen. Diese wurden zufällig aus dem Melderegister ausgewählt und gebeten, einen Fragebogen mit rund 50 Fragen auszufüllen. Bei einer Rücklaufquote von 37,9 Prozent konnten für die Doppelstadt 1137 Fragebögen ausgewertet werden.

Inzwischen liegen die Ergebnisse der teilnehmenden Städte als Gesamtbericht vor. Für VS ergeben sich daraus folgende erste Aussagen: Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 69 Jahre (das Durchschnittsalter aller Personen über 55 in VS liegt bei 70 Jahren, Stand: Ende 2014). 62 Prozent der Befragten leben in einem Zweipersonenhaushalt und 23 Prozent leben alleine. 47 Prozent der Befragten wohnen im eigenen Haus, 26 Prozent in einer Eigentumswohnung und 27 Prozent wohnen zur Miete. Die durchschnittliche Wohndauer der Befragten in VS liegt bei 45 Jahren, 59 Prozent der Befragten fühlen sich sicher oder sehr sicher in ihrer Wohngegend. 63 Prozent schätzen ihre körperliche Beweglichkeit als durchschnittlich ein, 56 Prozent haben bereits Erfahrungen mit Pflegebedürftigkeit gemacht, 77 Prozent wünschen sich eine Versorgung im eigenen Haushalt mit familiärer oder professioneller Unterstützung, aber nur 49 Prozent erachten dies als sehr wahrscheinlich.