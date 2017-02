Villingen-Schwenningen Lieber ein Handy als ’ne Frau

VS-Villingen. Unter den Thema "Der ganz normale Wahnsinn" erlebten die närrischen Besucherinnen in heiterer und vielfältiger Weise, wie sehr das derzeitige Leben in Familie, Beruf und Alltag von der modernen Medien-Revolution geprägt ist. Selbst die Ansage lief, bedingt durch den Ausfall von Ansagerin Cornelia Kleiser, über die Leinwand ab.

"Wahnsinnig harmonisch" begann der gesangliche Auftakt aller Mitwirkenden. In heiterer Versform verkündeten sie lautstark: "Wir mache heut‘ Fasnet mit so viele Wieber." Bei einem nervenstrapazierenden Einkauf gab‘s gleich danach Probleme, nicht nur an der Kasse, sondern auch mit einer älteren Dame (Silke Huber), die ihren Einkauf zu einer Erzählstunde umfunktionierte. Mit einem wahnsinnigen Durcheinander hatte danach unter viel Gelächter Dagmar Maczey in ihrer "Kruscht-Schublade" zu kämpfen, in der alles Mögliche aufbewahrt wurde.

"Wahnsinnig flott" und grün angehaucht legten danach die Tanzwieber einen "Stuhl-Tanz" auf die Bühne, der vom begeisterten Publikum angefeuert, wiederholt werden musste. Mitwirkende dabei waren Uschi Mastroianni, Lisa Kessel, Bernadette ­Bettecken, Dagmar und Annabella Maczey und Bruni Schulz. Für eine heitere Zusatzeinlage sorgte Gisi Schöb. "Wahnsinnig orientierungslos" saßen dann Lisa Kessel und Bernadette Bettecken in ihrer selbst gefertigten Papp- Limousine und führten einen aussichtslosen Kampf bei der Zieleingabe in ihrem Navi. Eine empfohlene Abkürzung über den Kaiserstuhl nach Pfaffenweiler führte letztlich noch zu einem Beziehungsbruch zwischen den Eheleuten.