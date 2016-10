Villingen-Schwenningen Liebe zwischen Wasser und Land

Die Geschichte spielt vor langer Zeit im Süden Italiens, in einer prächtigen Handelsstadt am Meer mit dem klingenden Namen Amalfi – seinerzeit berühmt für ihren Reichtum. Dort lebt Silvio, ein reicher Kaufmannssohn. Obgleich er am liebsten am Meer sitzt und auf seiner Gitarre anmutige Lieder an eine nie erblickte, ferne Geliebte spielt, muss er sich dem Willen seines Vaters beugen und zu Schiff übers Meer fahren, um, ebenso wie sein Vater, den Handel zu pflegen.

Tief unten im Meer lebt ebenfalls ein mächtiger Vater, König Pontos. Er regiert über das Nixenvolk und sorgt dafür, dass alles nach Recht und Ordnung verläuft. Es ist aber ein altes Gesetz, dass Nixen nicht in die Nähe der Menschen kommen dürfen.

Seine jüngste Tochter – Meluna mit Namen – ist ein neugieriges Wesen und schwimmt trotz aller Warnungen ihres Vaters nur allzu gerne in die Nähe der Menschen.