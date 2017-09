Villingen-Schwenningen Liebe zu Theater und Musik bald entdeckt

VS-Schwenningen. Die Brüder standen dabei nicht zum ­ersten Mal auf der Bühne, gleichwohl war es für sie ein außergewöhnliches Erlebnis. Zumal beide in einer Hauptrolle spielten: Der 17-Jährige Marvin war der "Romeo", sein 15-jähriger Bruder dessen Rivale "Paris".

Marvin und Amarin sind in Schwenningen als Söhne einer deutschen Mutter und eines englischen Vaters geboren und aufgewachsen. Seit sie denken können, ist die Rudolf-Steiner-Schule ihr zweites Zuhause – Mutter Ines und Vater Michael sind hier ­Lehrer. In der Waldorfpädagogik sind die musischen Fächer stark verankert, und so haben Marvin und Amarin schon bald ihre Liebe zum Theater und zur Musik entdeckt. In den Theaterstücken, die in jeder achten und zwölften Klasse inszeniert werden, haben sie Erfahrungen gesammelt, zuletzt in Preusslers "Krabat" und in Vernes "In 80 Tagen um die Welt" –, außerdem sind beide Gesangstalente und Amarin ist ein begnadeter Pianist.

Sein improvisiertes Spiel war bei "Romeo und Julia" im Spitalgarten zu hören. "Da war ein Keyboard in einer Flügelattrappe versteckt", verrät er und lacht – "ein Klavier hätte dieses Wetter nicht ausgehalten". Gerne erinnern sich die beiden an die vier Aufführungen, die selbst am verregneten Samstag vor vollbesetzen Rängen stattfand. "Für uns alle war klar, dass wir spielen, schon wegen der vielen Menschen, die eine Eintrittskarte erworben hatten", sagt Marvin. Als dann klar wurde, dass auch alle da waren, "hat uns das einen richtigen Schub gegeben.