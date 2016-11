Das Gartencenter Späth erstrahlte am Samstagabend im Glanz zahlreicher Kerzen und Lichterketten, während auf der Empore in luftiger Höhe "Chorus Mundi" weihnachtliche Gospelmusik zu Gehör brachte. Kostenloser Glühwein wurde ausgeschenkt, ferner gab es Suppe und Schokolade für die vilen Besucher, die sich zwischen den geschmückten Tischen drängten und unter den Angeboten die Qual der Wahl hatten. "Für uns ist es die zweite Lichternacht", erklärte eine Mitarbeiterin des Gartencenters. Viele Besucher ließen sich auch gemütlich auf Stühlen nieder, um in aller Ruhe dem Gesang von Chorus Mundi zu lauschen. Foto: Schimkat