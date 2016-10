Villingen-Schwenningen Lichterglanz geht auch günstig

Villingen-Schwenningen. Der Villinger Architekt wiederholt den Spaziergang entlang der Ringanlagen mit dem Schwarzwälder Boten und erklärt seine Idee, wie sich eine Illuminierung der Villinger Stadtmauer "technisch unkompliziert und vor allem finanziell recht günstig" verwirklichen ließe. Auf alle Fälle weitaus günstiger als das, was an Kosten für eine solche Aufrüstung bislang von Seiten der Verwaltung zu hören gewesen sei: Etwa 820 000 Euro teuer solle eine solche Maßnahme werden.

Eine erste Kostenschätzung, die im Gemeinderat nicht gerade für Begeisterung sorgte. Und selbst für Ulrike Heggen, Fraktionskollegin von FWV-Stadtrat Andreas Flöß, war die genannte Summe ein "Unding" und in keiner Weise "darstellbar", betonte sie nochmals auf Anfrage. Die Freie Wählerin war es gewesen, die vor gut einem Jahr das Thema Illuminierung der Stadtmauer auf die politische Bühne gebracht hatte. Was das wunderschöne Dinkelsbühl könne, das könnte Villingen doch auch: Die besten mittelalterlichen Stücke werden mit Strahlern in Szene gesetzt. Nach den Toren künftig auch die ehrwürdige Stadtmauer. "Wir müssen schauen, wie wir beide Stadtbezirke besser vermarkten können", argumentierte Heggen. "Das ist eine wunderschöne Idee, die ich durchaus mittragen würde", begrüßt auch Beate Behrens, Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus GmbH VS, den Vorschlag.

Andreas Flöß blieb hartnäckig und fragte erneut bei der Stadtverwaltung nach, was denn aus seiner Idee einer kostengünstigen Alternative nun geworden sei. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, bekräftigte, dass das Thema Illuminierung im Zuge der abschnittsweisen Sanierung der Stadtmauer miteingeplant sei. Flöß’ Vorstellungen werden in die Planungen mitaufgenommen.