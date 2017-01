Villingen-Schwenningen Licht zum Wohlfühlen

VS-Schwenningen. Auszubildende der Firma Waldmann installierten kürzlich neue Leuchten in der Nachsorgeklinik Tannheim und erfüllten damit den jugendlichen Patienten den Wunsch nach einer besseren Beleuchtung für ihren Aufenthaltsraum. Das Projekt brachte den Waldmann-Auszubildenden viel abwechslungsreiche Erfahrung. Bei einem ersten Termin äußerten die Patienten und Betreuer ihnen gegenüber ihre Wünsche an eine neue Beleuchtungslösung für den Aufenthaltsraum: Modern, hell, aber auch gemütlich sollte es sein, angenehm und nicht grell. Da fiel die Entscheidung auf eine runde LED-Raumleuchte. Bei Bedarf kann das Licht auch gedimmt werden. Außerdem haben die Leuchten direkte und indirekte Lichtanteile, was ein angenehmes Lichtambiente erzeugt.