Villingen-Schwenningen Licht und Schatten überm neuen Pflaster

Darüber hinaus, so Falke weiter, haben auch die betroffenen Händler einen Vorteil. So müssten sie nicht in der ganzen Bauzeit (voraussichtlich Frühjahr 2018 bis Ende 2019) mit aufgerissener Fußgängerzone und Dauerbaustelle leben.

Und so sieht’s aus: Entlang der Fassaden ebenmäßige Bepflasterung mit Granitplatten. Bei Händlern wie Stefan ­Kleyling (Uhren Grießhaber) kommt angesichts dieser Umgestaltung vor allem Freude auf. Für ihn ist damit auch die Zeit des umständlichen Säuberns der Straße zu Ende. "Grundsätzlich leiden eigentlich alle unter dem Zustand des Pflasters", meint er auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Mühsam sei es, vor allem das Pflaster von Zigarretenkippen zu säubern: "Sie glauben nicht, wie schwierig das ist, die heraus zu klauben." Das Reinigen sei eine Tortur für alle hier. "Schade, dass die Seitenstraßen nicht noch gemacht werden können." Wie andere Geschäftsleute sieht auch Kleyling Umsatzeinbußen auf die Händler zukommen, "denn wir haben ja schon weniger Umsatz, wenn Jahrmarkt ist". Doch der Villinger Geschäftsmann sieht einen anderen Aspekt: "Wo Baustellen sind, da kommen ja auch wieder Leute zum Gucken." Vor- und Nachteile sieht Adrian Müller, der in Villingen vier Geschäfte betreibt. Sicher begrüße er eine Frischekur in der Straße. "Doch wenn Besucher nicht richtig in die Straße kommen, dann wirkt sich das schon nachteilig für uns aus." Möglicherweise könne die eine Baustelle auch Sogwirkung haben und sich insgesamt auf den Umsatz in der Innenstadt auswirken, spielt er den Gedanken weiter. "Und andere Händler sehen das ähnlich."

Acht Baustellen erlebt

Richtig hart trifft es Iris Mauch (Zappelphilipp). ­ Leidgeprüft durch die Baustellenzeit in der Färberstraße, peilt sie einen Umzug an. Mit ihrem Geschäft möchte sie in den Neubau am Riettor umziehen. "Und jetzt wird die nächste Baustelle in der ­­­Riet­straße aufgemacht", seufzt sie.

Beim Thema Baustellen sieht auch Heike Brumm (Brunnenstraße) rot. In elf Jahren erlebe sie jetzt die "mindestens achte Baustelle". Umsatzeinbußen gehen für die Händler damit einher, zumal sie im Zeitalter der Digitalisierung auch unter der starken Konkurrenz im Netz zu leiden haben. Wenn die Innenstadt zunehmend unattraktiver wird, Geschäfte dann auch noch schwer erreichbar sind und am Ende womöglich auch das Wetter seinen Teil beiträgt, "dann führt eins zum anderen". Sie appelliert daher an die Stadtverwaltung: "Bitte, kontrolliert die Baustellen, damit es auch zügig vorangeht." Und das tut sie aus leidvoller Erfahrung: "Ich habe schon mehrmals erlebt, dass komplette Baustellen vergessen und nicht abgeräumt, oder wochenlang nicht gearbeitet wurde."

Patrick Weigert ("Blumen und Ambiente") hofft ebenfalls auf eine gute Abstimmung mit der Stadt: "Meine größte Sorge ist es, dass die Bauphase während der Sommermonate läuft. Ich habe 60 Terrassenplätze und dann wird’s problematisch, wenn in dieser Zeit gebaut wird."

Ein Blick nach Schwenningen: Die Händler sind erleichtert, dass der zweite Bauabschnitt in punkto Marktplatzsanierung abgeschlossen ist und sie wieder angefahren werden können. Vorher klagten auch sie über schlechte Erreichbarkeit, eine lausige Beschilderung und natürlich auch Umsatzeinbußen.