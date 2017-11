Villingen-Schwenningen Licht leuchtet für Kinder im Libanon

VS-Villingen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Teilnahme an der bundesweiten Solidaritätsaktion in Villingen auf Hochtouren. "Alle katholischen Kindergärten unserer Seelsorgeeinheit waren beispielsweise gleich Feuer und Flamme mitzumachen", erläutert Roswitha Bücheler, Leiterin des Kindergartens St. Bruder Klaus und Mitglied des Planungsteams.

Gemeinsam mit rund 100 anderen Kirchengemeinden und -einrichtungen im ­gesamten Bundesgebiet sollen am Samstag, 18. November, öffentliche Plätze mit Kerzen in "strahlende ­Lichtermeere" verwandelt werden. Konkret in Villingen soll der Kirchplatz von St. Bruder Klaus erhellt werden. Dessen optisches ­Labyrinth biete sich ­geradezu an. Gemeinde­mitglieder wollen "Eine Million Sterne" auch durchaus als ein deutliches Zeichen der ­Solidarität verstanden wissen: "Es ist Zeit, dass die ­Kirche sich durch solche ­Aktionen positioniert für die Flüchtlingspolitik", findet Uschi Warrle, Sprecherin des Gemeindeteams, deutliche Worte.

Um mit der Aktion konkret den aktuell 50 000 libanesischen Kindern und darüber hinaus 250 000 Flüchtlingskindern im Libanon helfen zu können, vertreibt die Kirchengemeinde gegen eine Spende in allen Pfarrbüros, der Buchhandlung Buchhaltestelle sowie im Villinger Eine-Welt-Laden aktuell Kerzen in Tontöpfen, die bei der Aktion "Eine Million Sterne" entzündet werden sollen. "Eine sehr gute Möglichkeit, um den in bitterer Armut lebenden Kindern des Libanons zu helfen, wie auch nahen Freunden eine kleine Freude zu machen", stellt ein weiteres Gemeindemitglied fest. Wer möchte, kann auch seinen oder einen anderen Namen auf den Kerzen anbringen lassen. Entzündet werden die Kerzen auf dem Kirchvorplatz am 18. November um 16.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist die Lichteraktion in der Kirche. Wem es nicht möglich sein wird, persönlich teilzunehmen, kann die Kerze auch von der Gemeinde selbst anzünden lassen.