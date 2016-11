Villingen-Schwenningen "Letzter Mosaikstein in der Innenstadt"

Hierbei ist man dringend auf Spenden und Sponsoren dringend – denn: Ganz günstig wird das Projekt nicht. Flöß, der seit einem halben Jahr an den Planungen sitzt, rechnet mit Kosten in Höhe von 220 000 Euro, wovon der Turm allein 80 000 Euro verschlingt.

Flöß und Echle können sich auch vorstellen, dass die Bürger einzelne Streben, Stützen oder Querriegel kaufen, um die Skulptur Stück für Stück entstehen zu lassen. Das Stahlkonstrukt soll nachts zudem angeleuchtet werden, "am liebsten in blau und weiß, den Stadtfarben von Villingen", so der Architekt. Nach der Montage, die rund zwei Monate in Anspruch nehmen soll, würde man den symbolischen Nachbau der Stadt schenken. Einen originalgetreuen Wiederaufbau hält Flöß übrigens für nicht finanzierbar und nicht genehmigungsfähig.

Für den Architekten ist das ganze Projekt schon lange kein Hirngespinst mehr, er habe sämtliche Überlegungen in die Planung mit einbezogen. Die Durchfahrt, selbst von großen Fahrzeugen an der Fasnet oder von einem Autokran, soll kein Problem darstellen, und das Bauwerk wird zudem keinerlei Folgekosten verursachen, so dass die Stadt keinen zusätzlichen Aufwand damit hätte.

Bereits jetzt stehen die Initiatoren in Kontakt mit der Stadtverwaltung und dem Denkmalamt. Flöß betont, dass die Gespräche "sehr positiv verliefen", für das Denkmalamt sei das Projekt "vorstellbar". Und auch Oberbürgermeister Rupert Kubon steht laut Flöß hinter dem Projekt. Eine Genehmigung habe man aber noch nicht, und man werde damit noch in den Gemeinderat gehen.