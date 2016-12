Villingen-Schwenningen Letzte Wanderung in diesem Jahr

Ziel ist ein weithin bekanntes Gebäude, die Sinkinger Kapelle. Bis vor einigen Jahren ein beliebter Wallfahrtsort für gläubige Menschen. Der Blick wird im Inneren unmittelbar auf den Hauptaltar im Chor gerichtet, in dem in Kopie das Gnadenbild der schwarzen Madonna von Einsiedeln eingefasst ist.

Der Besuch wird mit einer eineinhalbstündigen Wanderung verbunden. Diese führt von Niedereschach durch das Bubenholz zur überdachten Therme und den freigelegten Grundmauern des ehemaligen römischen Gutshofes. Winfried Hecht, ehemaliger Stadtarchivar in Rottweil, wird an Ort und Stelle über Sinn und Zweck des Gutshofes in der Nähe des bedeutenden Municipius Arae Flaviae (Rottweil) berichten.

Anschließend geht es zur Kapelle in Sinkingen und abwärts nach Fischbach zur Schlusseinkehr. Abfahrt mit Ringzug ist um 12.07 Uhr in Schwenningen und um 12.35 Uhr am Busbahnhof mit Linie 38 nach Niedereschach. Rückkehr nach Villingen-Schwenningen ist um 18.40 Uhr. Gäste sind willkommen.