VS-Villingen. Das Bürgerschaftliche Engagement der Stadt Villingen-Schwenningen initiiert in Kooperation mit dem Kreisgesundheitsamt, dem Schwäbischen Albverein und dem Schwarzwaldverein das Projekt "Lust am Wandern". Dies ist ein Angebot für Menschen, die Freude an Bewegung an der frischen Luft haben und sich gern mit Gleichgesinnten auf den Weg machen wollen. Auch Menschen mit altersbedingten Gedächtnisstörungen sind zur Teilnahme eingeladen. Die in diesem Jahr letzte Wanderung findet am Donnerstag, 10. November, statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Eingangshalle des Bahnhofs Villingen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Anna Nufer, Bürgerschaftliches Engagement der Stadtverwaltung, Telefon 07721/82 21 57, E-Mail anna.nufer@ villingen-schwenningen.de.