Villingen-Schwenningen Letzte Proben stehen an

Sie werden das Konzert bestreiten: Die Jugendkapelle der Stadtharmonie Villingen unter der Leitung von Benno Kilzer und Mario Mosbacher mit dem Großen Blasorchester. Beide Orchester haben ihre Probenwochenenden hinter sich: Das Große Orchester war in Spaichingen im Ausbildungszentrum des Blasmusikverbandes Rottweil- Tuttlingen.

Es gibt Filmmusik und Musicalmelodien

Die Jugendkapelle verbrachte das Wochenende an der ­Bickebergschule mit intensiver Probenarbeit. Die Musiker wollen mit ihren Orchester­leitern zeigen, was in ihnen steckt, gute Unterhaltung bieten mit der ganzen Bandbreite, die die Blasmusik zu bieten hat. Die Jugendkapelle wird mit Filmmusik und einem Musical aufwarten: "How to train your dragon" und Phantom der Oper – Unerwartetes und Bekanntes. "Johann Wenzel Kaliwoda hat das Eröffnungsstück des Großen Orchesters komponiert – eine Ouvertüre, etwas Besonderes", zeigt die Stadtharmonie auf. Celtic Child will mit musikalischen Mitteln die Welt der Kinder darstellen, mit allen Leiden und Freuden. Filmmusik zu Westernfilmen ertönen nach der Pause.