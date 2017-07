Villingen-Schwenningen Letzte Probe für den Großen Zapfenstreich

VS-Villingen (bn/maz). Landeskommandant Hans-Joachim Böhm hatte ein strenges Auge auf die Formation. Schließlich soll am Samstagabend alles bestens klappen. Der Große Zapfenstreich mit mehr als 500 Akteuren ist am Samstagabend einer der Höhepunkte des Landestreffens der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen, das die Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zur urkundlichen Ersterwähnung vor 1200 Jahren am Wochenende ausrichtet. Auch Innenminister Thomas Strobl hat sich angekündigt.

Die Bewirtung im Münsterzentrum und auf dem Osianderplatz beginnt um 11 Uhr, zur Unterhaltung tragen Platzkonzerte bei. Nach dem Abendessen im Münsterzentrum stellen sich die Mitwirkenden um 21.30 Uhr zum Großen Zapfenstreich auf und ziehen über Obere und Niedere Straße zur Bertholdstraße. Auf dem Gelände an der Brigach erwartet die Besucher ein besonderes Spektakel mit den Bürgerwehren und Milizen. Die Stadt- und Bürgerwehrmusik übernimmt zusammen mit dem Spielmannszug den musikalischen Part.

Mit einem Feldgottesdienst ab 9.30 Uhr auf dem Münsterplatz geht es am Sonntag, 23. Juli, weiter. Ein prachtvolles Bild bietet das einheimische und auswärtige Bürgermilitär beim Festumzug ab 14 Uhr durch die Innenstadt. Die mehr als 1400 Teilnehmer präsentieren sich in historischen Uniformen, auch die Pferde sind festlich herausgeputzt. Um ein ebenso buntes Stadtbild präsentieren zu können, hofft die Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe, dass die Bewohner der Innenstadt die Häuser mit Fahnen schmücken.