VS-Villingen. Die Lesung mit Nele Neuhaus in der Reihe "Autor im Gespräch" am Mittwoch, 15. März, 20 Uhr, im Theater am Ring, wird nicht stattfinden. Nele Neuhaus kann krankheitsbedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen, teilte gestern das Amt für Kultur der Stadt mit. Ursprünglich wollte sie im Gespräch mit Wolfgang Niess ihren Taunuskrimi "Im Wald" vorstellen. Ein neuer Termin findet vorerst nicht statt. Die Eintrittskarten, die bei Osiander erworben wurden, können dort auch zurückgegeben werden, alle anderen Karten beim Amt für Kultur, Telefon 07721/82 23 12, tickets@villingen-schwenningen.de.