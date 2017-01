Im Haus der Betreuung und Pflege Am Deutenberg fand vergangene Woche eine Lesung mit Geschichten für das neue Jahr statt. Bei Kaffee und Kuchen hörten alle Bewohner gespannt zu und lehnten sich zurück. Burkhard Heiland entführte die Bewohner in Geschichten wie "Im neuen Jahr wird alles anders", wo sich alle auf die Silvesternacht und deren Garderobe in Gedanken schmiegten, was so manchen Bewohnern ein Grinsen entlockte. Die Senioren hatten dadurch die Möglichkeit in reale Erlebnisse aus dem Alltag einzutauchen. Foto: Hagen