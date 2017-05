VS-Schwenningen. Für stark Sehbehinderte war es bislang nicht möglich, mit einer Brille zu lesen, weil es keine mit derart starken Gläsern gab. Welche Möglichkeiten es neuerdings gibt, ist auf der Sonderschau Inklusion des Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden bei der Südwestmesse in Halle B zu begutachten. Es wird ein neues Kamera-Lesesystem zur Montage an einer Brille vorgestellt. Das System liest Texte vor, auf die der Benutzer mit dem Finger zeigt. Das System kann auf fast jede handelsübliche Brille angepasst werden. Dabei wird eine Kamera am Brillenbügel montiert. Die Brillengläser werden nicht verändert. Zusätzlich zur Vorlesefunktion sind die Wiedererkennung von Gesichtern und die Wiedererkennung von Gegenständen wichtig. Das System ist leicht zu bedienen: Das Gerät wird mit einem einfachen Fingerzeig oder einem Tastendruck aktiviert – egal ob es darum geht, Texte, Gesichter oder Produkte zu erkennen. Am Stand gezeigt werden auch Büroarbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Menschen sowie die Lehrküche, in der blinde und sehbehinderte Köche Gaumenfreuden zubereiten.