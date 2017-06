Villingen-Schwenningen "Lese-Konzert" am Samstag

VS-Schwenningen. "Liebe ist… ja was eigentlich?" – bei der langen Schwenninger Kulturnacht am Samstag, 1. Juli, lädt das Uhrenindustriemuseum zu musikalischen Rezitationen von und mit Jörg Wenzler und Kiki Kohring ein. Die Aufführungen sind um 19, 19.30, 20, 20.30 und 21 Uhr. Von der biochemischen Reaktion bis zur Himmelsmacht reichen die Erklärungsversuche dieses dennoch für die allermeisten Menschen unfassbaren Phänomens. Vor allem ist sie also eins, die Liebe: schwer erklärbar und daher kaum zu begreifen. Kein Wunder also, dass sich im Laufe der Jahrhunderte Dichter auf die vielfältigste Weise dem Mirakel "Liebe" anzunähern versuchten, und nicht umsonst ist die Menge an Liebeslyrik unüberschaubar.