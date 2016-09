Villingen-Schwenningen Lenkungsausschuss und Modellprojekt "3mobil"

Der Strategieleitfaden wurde vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart bearbeitet. Er befindet sich zur Einsichtnahme und zum Download auf der "3mobil"-Webseite. Neben den langfristigen Entwicklungszielen werden für die zentralen Handlungsfelder zehn Leuchtturmprojekte vorgeschlagen, unter anderem: Mobilpunkte, "3mobil-Card"/App, Mobilitätsinfopakete, Echtzeitinformationen an den Haltestellen. Das Teilprojekt "Überbetriebliches Mobilitätsmanagement" wurde in den Gewerbegebieten der Modellgemeinden Schramberg-Sulgen, Rietheim-Weilheim und St. Georgen durchgeführt. Zahlreiche Vor-Ort-Workshops, Mitarbeiterbefragungen und Wohnstand- ortsanalysen für 15 der dort ansässigen Betriebe mit insgesamt über 6000 Mitarbeitern bildeten die Grundlage für die Maßnahmenentwicklung und Umsetzung der Leitprojekte zur ÖPNV-Verbesserung, zur Fahrrad (Pedelec)-Förderung, Mitfahrbörsen, dem Einsatz von Elektrofahrzeugen in Fuhrparks und zur Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationen und -Policies.

Beabsichtigt ist, die erfolgreiche Initialphase von "3mobil" mit einem Förderprojekt zur Einrichtung von Mobilpunkten in den drei Landkreisen fortzuführen. Ein Programm soll ausgearbeitet werden.

Das zweijährige Modellprojekt 3mobil mit einem Volumen von 365 000 Euro wurde mit 219 000 Euro (60 Prozent) durch das Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg gefördert. An der Finanzierung beteiligten sich die drei Landkreise, der Regionalverband und die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.