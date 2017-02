Villingen-Schwenningen Leningrad Cowboys im Guckloch-Kino

VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am morgigen Sonntag den skandinavischen Spielfilm "Leningrad Cowboys go America" von Aki Kaurismäki. Irgendwo in der Tundra, im Niemandsland, haust die schlechteste Rock ’n’ Roll-Band der Welt, perfekt gestylt, doch ohne Publikum und ohne die geringste Chance auf kommerziellen Erfolg: die "Leningrad Cowboys". Sie beschließen, ihren Nationalstolz zu begraben und in die Vereinigten Staaten zu gehen, wo die Leute "jeden Mist fressen". Dieser Film erzählt die Geschichte ihrer Reise über den Ozean und durch den Kontinent, eine Geschichte von verrufenen Kneipen und anständigen Leuten im Hinterhof der Hamburger-Nation. Der Film läuft im Original mit Untertiteln und beginnt um 18 Uhr im Guckloch-Kino in Villingen.