Villingen-Schwenningen Leitbild für VS ist beschlossene Sache

In einer Sondersitzung widmeten sich die Gemeinderäte am Mittwoch im Villinger Münsterzentrum zwei Papieren, für die das Oberzentrum richtig Geld in die Hand nahm: 150.000 Euro kostete das Leitbild, eine Art Zukunftsplan für Villingen-Schwenningen, an dem man sein Handeln und seine Politik künftig ausrichten will, und 130.000 Euro war ihm das zweite Papier wert, ein Plan mit Einsparvorschlägen, erarbeitet von der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement). Während man Letzteres nur zur Kenntnis nahm, wurde das Leitbild beschlossen. Nun soll es veröffentlicht werden und als Grundlage für das weitere Handeln der Stadt in Zukunft dienen.

Markus Ewald und Julian Petrien des Hamburger Büros Urbanista, welches das Leitbild in einem am Ende eineinhalbjährigen Prozess mit Bürgerbeteiligung, Diskussionen, Fragebogen-Auswertungen, Beteiligungswerkstätten und einem Zukunftscamp erarbeitet hat, stellten es in groben Zügen vor. Vier Leitziele sind die Hauptsache: "Villingen-Schwenningen ist eine Stadt für alle", "Villingen-Schwenningen ist eine ökonomisch prosperierende Stadt", "Villingen-Schwenningen ist eine Stadt, die ihre natürlichen Ressourcen achtet" und "Villingen-Schwenningen ist eine Stadt, die an einem Strang zieht".

Aber: Sind das nicht Ziele, die zu haben jede Stadt bejahen würde? "Es ist so allgemein gehalten, dass es keinen Grund gibt, dem nicht zuzustimmen", goss die CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning als Erste Wasser in den Wein, mit dem man eigentlich auf die Vollendung des lange Unvollendeten hätte anstoßen können. Schließlich war es nach 135 Einzelanmerkungen, zähem Ringen um unzählige Formulierungen und vielen Besprechungen vollbracht: Auf 116 Seiten lag das Leitbild für VS nun vor. Vor allzu großen Erwartungen warnte Renate Breuning und stellte klar: Der spannendste Teil steht dem Oberzentrum noch bevor – das Leitbild nämlich soll in die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) münden, welches unter anderem von Förderstellen des Landes gefordert wird, um bei der Verteilung von Zuschüssen als Kommune zum Zug kommen zu können. Und so ein Isek, so Breuning, "darf eine Kommune nicht fesseln", Chancen wie etwa die Rössle-Nachfolge oder auch plötzlich auftretende Aufgaben, die ohne Zeitverzug angepackt werden müssen, müssten möglich bleiben.