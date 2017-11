Villingen-Schwenningen Leistungen werden vom Land nicht angemessen durchgereicht

Die Kosten für Gruppenangebote für Alleinerziehende, Elternbildung Familienhebammen oder Versorgung in Notsituationen werden auf rund 560 000 Euro kalkuliert. 2016 waren das noch 380 000 Euro. Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, dazu zählen Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Heimerziehung, Erziehung in Tagesgruppen oder sozialpädagogische Einzelbetreuung, belaufen sich auf insgesamt 6,13 Millionen Euro. Hilfen für junge Volljährige, seelisch behinderte Kinder und Inobhutnahmen steigen um 200 000 auf 2,18 Millionen Euro. Die Ausgaben für derzeit 95 im Landkreis lebende unbegleitete jugendliche Flüchtlinge werden nach Auskunft von Jugendamtsleiterin Silke Zube auch für über 18-Jährige wie für Deutsche voll erstattet. Für Tageseinrichtungen und Kindertagespflege werden 1,23 Millionen Euro kalkuliert.

Aufgrund der guten konjunkturellen Lage bewegt sich die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen auf hohem Niveau. Dabei ist der Anteil der Alleinerziehenden, die auf die Betreuung ihrer Kinder in Tageseinrichtungen angewiesen sind um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, im Landkreis besonders hoch, heißt es aus der Verwaltung. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche lässt sich der Landkreis 1,1 Millionen Euro kosten, aufgrund von gestiegenen Personal- und Gebäudekosten 76 600 Euro mehr als bisher. Beim Unterhaltszuschuss wurde die Höchstbezugsdauer angehoben und die Altersgrenze auf 18 Jahre. Nach wie vor unbefriedigend ist, dass die Rückholquote bei nur 30 Prozent liegt. Dabei sind es, so Beate Berg-Haller (Grüne), "nicht nur arme Väter, die keinen Unterhalt für ihre Kinder zahlen". Aber auch die Bundesmittel für diese Leistungen werden vom Land nicht angemessen durchgereicht. Der Nettoaufwand der Unterhaltsvorschusskasse wird auf 636 500 Euro kalkuliert.

Ein wenig gerungen wurde um 8000 Euro für Willkommensbesuche bei Neugeborenen.

In Kooperation mit Städten und Gemeinden sollen Eltern und Kindern durch ehrenamtlich Mitarbeitende nützliche Informationen vermittelt werden. Während das Projekt in Villingen-Schwenningen bereits läuft, ist man in anderen Kommunen noch zögerlich. Landrat Hinterseh sieht aber "keinen Dissens in das Sache" und will bis zur nächsten Tagung des Jugendhilfeausschusses noch entsprechende Gespräche führen.