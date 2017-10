Villingen-Schwenningen Leistung in Gold

Viele Jungmusiker erlangen dabei das bronzene und silberne Leistungsabzeichen. Nur noch wenige stellen sich dann noch der Herausforderung für das schwere goldene Leistungsabzeichen.

Vier Jugendliche schaffen schwere Prüfung

Dieses Jahr ist die Stadtmusik ganz besonders stolz, gleich vier Jugendliche in ihren Reihen zu haben, die dies geschafft haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Anna Stehr (Querflöte), Moritz Goschkowski (Alt-Saxophon), Moritz Klaiber (Tenor-Saxophon) und Rafael Weinert (Horn) haben im Laufe des Jahres zu verschiedenen Terminen an dem Lehrgang erfolgreich teilgenommen.