Villingen-Schwenningen Leise rieselt vielleicht Schnee – aber keine Musik

Apropos einsehen: Manchem Weihnachtsmarktbesucher ist es schleierhaft, warum denn der Weihnachtsmarkt immer zuerst in Villingen und dann erst in Schwenningen stattfindet. Wenn man schon aus Gründen der Gleichbehandlung zwei Märkte abhält, dann könnte man doch aus demselben Grund endlich auch einmal den Villinger Markt zuletzt, dann wenn es am schönsten ist, nämlich kurz vorm Fest, stattfinden lassen. Doch die Messegesellschaft hat dafür ihre Gründe: Für Wiederholungstäter unter den Ausstellern ist es im Zuge einer verlässlichen Saisonplanung wichtig, einen Fix-Termin zu haben und beispielsweise zu wissen: "Jedes Jahr am ersten und zweiten Adventswochenende bin ich auf dem Weihnachtsmarkt in Villingen." Und auch für Besucher sei eine solche Gewohnheitsregelung durchaus von Vorteil: "Nichts wäre blöder, als wenn der Besucher in Villingen steht, aber der Markt in Schwenningen ist", meint Diana Graupner. Die Messegesellschaft habe das Schema beibehalten, das historisch gewachsen sei.

Überraschungen gibt es bei aller Gewohnheit auch bei den Weihnachtsmärkten 2017 trotzdem: So ist es Diana Graupner zwar trotz heftigen Bemühens nicht gelungen, ein zweites großes Fahrgeschäft, etwa ein Riesenrad, zu engagieren, aber immerhin klopften Händler mit tollen Ideen bei ihr an. Passend zum Fest kam beispielsweise eine Anfrage aus Betlehem. Der Palästinenser wollte wissen, ob er mit seinen christlichen, aus Olivenholz gefertigen Schnitzereien in beide Städte kommen darf. Auch ein Vietnamese bot sich an und möchte in Schwenningen mit seinen Bambus-Schalen überzeugen. Und wenngleich die Sparte "Handyzubehör" eingentlich so gar nicht nach weihnachtlicher Besinnlichkeit klingt, so hatte Graupner bei diesem Angebot dann doch ein Einsehen: Der Händler graviert in Villingen und in Schwenningen Handyhüllen mit Namen oder lieben Botschaften.

Sogar das Cinestar-Kino wird zum ersten Mal mit von der Partie sein: Schließlich seien Kinogutscheine und -boxen als Geschenk unterm Christbaum "eine super Idee". "Es gibt jedes Jahr schöne neue Sachen", freut sich die Weihnachtsmarkt-Macherin Diana Graupner und begegnet so auch dem immer wiederkehrenden Vorurteil, wonach auf dem Weihnachtsmarkt wenig mehr als ­Glühwein und Essen geboten wird. Doch, ganz ehrlich: "Die meisten Menschen kommen ja auch gerade dafür auf den Weihnachtsmarkt."