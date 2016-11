Villingen-Schwenningen Leidenschaftliche Sammler bei Trödeltrupp-Auktionsnacht

Mittlerweile hat Valter durch seine Trödelleidenschaft erste TV-Luft geschnuppert. Als der "Trödeltrupp" von RTL II im April in Schwenningen Station gemacht hatte, um einer Familie beim Entrümpeln zu helfen, war er natürlich auch vor Ort. Damals hatte er Gesellschaftsspiele, CDs und DVDs erstanden. "Die Idee, Menschen zu helfen und sie von ihrer Last zu befreien, ist super", meint Valter und bringt damit den sozialen Aspekt ins Spiel.

Auch beim Trödeltrupp in Singen und Vöhrenbach war er dabei. Höhepunkt sei aber der gemeinsame Auftritt mit seiner Frau bei der großen Trödeltrupp-Auktionsnacht in Köln gewesen. Eine von zwei Folgen wird am kommenden Sonntag, 20.15 Uhr, auf RTL II ausgestrahlt. Mit weiteren Händlern und Privatleuten hatte das Ehepaar aus VS Schmuckstücke ersteigert, die die Trödelexperten Mauro, Otto und Sükrü unter den Hammer gebracht hatten.

Und das natürlich auch für einen guten Zweck: Der Erlös kommt zwei bedürftigen Familien zugute. Eine, so berichtet Valter, benötigt ein speziell ausgestattetes Auto für ihren behinderten Sohn.

"Es war richtig spannend, solch eine Sendung mitzuerleben, auch hinter der Bühne", erinnert er sich. Beeindruckt sei das Ehepaar auch von den Prominenten gewesen, die ebenfalls Exponate in die Auktion gegeben hatten. Denn ersteigert hatte Valter schließlich sowohl einen Laptop von John Kosmalla, Fernseh-Architekt bei "Zuhause im Glück", sowie eine Surprise-Tasche von "Traumfrau gesucht"-Kultkandidat Walther. Und beide Artikel schlummern seither natürlich nicht im Keller der Familie Valter, sondern sind ab sofort im neuen Flohhaus zu bewundern.

Weitere Informationen: Das "Flohhaus" In der Muslen 11 hat heute von 14 bis 18 geöffnet, am morgigen Samstag von 9.30 bis 18 Uhr. Spenden von gebrauchten Artikeln sind jederzeit willkommen.