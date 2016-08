Villingen-Schwenningen Leidenschaft überträgt sich bei 30 Grad

Kennengelernt haben sich die Hobbymusiker bei Sessions. Nicht nur in einem "einschlägigen Keller in Schwenningen" wollte man fürderhin Musik machen – sondern raus zum Publikum gehen. Der Erfolg gibt den Fünfen recht.

Helfer bis um 4 Uhr aktiv

Beim 28. Innenhoffestival ist man natürlich besonders begeistert über das Wetter, das bislang tolle Veranstaltungen garantierte. Ebenso begeistert ist man über das Engagement der zahlreichen Helfer die diese Veranstaltungsreihe erst ermöglichen. Bis nachts um vier waren einige am Samstag noch aktiv im Innenhof und trotzdem alle – wenn auch ein wenig verknittert – wieder an Bord, als am Sonntagmorgen die Musik von "Roccaine" in die Beine ging.

Übrigens Nostalgie: ­Passend zur Musik von ­Größen wie Jimmy Hendrix, Eric Clapton oder den Beatles passte gestern auch das kulinarische Angebot: Innenhofburger, angelehnt an die legendären Burger aus dem – ebenso legendären "Bistro" – also wer da nicht ins Schwärmen gerät.