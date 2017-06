VS-Villingen (wob). "Beatles forever" oder die "größte Liebe meines Lebens" – so sieht Volker Meyer seine musikalische Leidenschaft, in der er seit 55 Jahren alles wissen wollte, was die vier Jungs aus Liverpool angeht, die die Welt des internationalen Pop und der gesamten Musikwelt wie kaum ein anderer bestimmten: Paul, John, Georges und Ringo. Volker Meyer wurde mit seinem unglaublichen Wissen über die Beatles und ihre Musik zum wohl besten Kenner der "Fab Four" und ihrer großen Zeit, die er am Freitag, 23. Juni, 19 Uhr, im kleinen Saal des Münsterzentrum mit einem Referat, mit Bildern Texten und Video-Sequenzen aufleben lässt. Der Eintritt kostet 9,50 Euro mit Sektempfang.